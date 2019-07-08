08.07.2019 14:10
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Otomobile çarpan motosiklet alev aldı

Otomobile çarpan motosiklet alev aldı

Rusya'da meydana gelen kazada, hızla gelerek ana yoldan sola dönmek üzere olan araca çarpan motosiklet, alev aldı.

Rusya'da meydana gelen kazada, hızla gelerek ana yoldan sola dönmek üzere olan araca çarpan motosiklet, alev aldı. Olayda motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay, Moskova'nın merkezinde meydana geldi. Ana caddeden sola dönen otomobile, karşı yönden hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın hemen ardından motosikletin alev aldığı anlar ise trafik kamerasında kaydedildi.
Yerel medya, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yaralandığını; motosiklet sürücüsünün durumunun ise ağır olduğunu duyurdu.


- Rusya
Kaynak: DHA
Moskova, Rusya, Dünya

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