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Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:30
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Mersin 'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Mahallesindeki gençlik merkezi yakınında meydana geldi. Musa Ö. yönetimindeki motosiklet, yolun kesiştiği noktada iddiaya göre ıslak zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kaydı. Kayan motosiklet, Ü.D. adlı kadın sürücünün kontrolünde seyir halindeki 07 HU 374 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

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