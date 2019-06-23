Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Ali Başar'ın (25) kullandığı 27 R 9604 plakalı motosiklet, Kahramanmaraş- Gaziantep
kara yolu Narlı
Mahallesi girişinde, seyir halinde bulunan Sefa Bektur (31) idaresindeki 46 LT 771 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Veysel Avan (23) ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.