23.06.2019 23:44
Haberler » Güncel » Haber

Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Ali Başar'ın (25) kullandığı 27 R 9604 plakalı motosiklet, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Narlı Mahallesi girişinde, seyir halinde bulunan Sefa Bektur (31) idaresindeki 46 LT 771 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Veysel Avan (23) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
Gaziantep , Pazarcık , Kahramanmaraş , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
00:26 Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki darbe girişimine kınama
00:22 Malatya'da silahlı saldırı: 2 yaralı
00:21 Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi
00:20 Cipin çarptığı anne ile kızı öldü
00:13 Polis memurunun aracı kundaklandı
00:12 Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
00:10 Otel odasında doğan bebek hayatını kaybetti