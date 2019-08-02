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Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde bekleyen otomobile çarpan tır alev alev yanarken, 2 kişi yaralandı.

02.08.2019 20:10
Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde bekleyen otomobile çarpan tır alev alev yanarken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Karapınar-Konya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Konya yönüne doğru giden Yüksel B. idaresindeki 34 UH 5409 plakalı tır, güvenlik şeridinde park halindeki İlknur S. idaresindeki 41 EA 620 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil ve tır yoldan çıkarak şarampole inerken, otomobil ile yan yatan tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan İlknur S. ve Yüksel B. tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü İlknur S.'nin çocuğunun tuvalet ihtiyacı gelmesi üzerine yolun kenarına durduğu, kaza esnasında eşi ve çocuğunun otomobilde olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Cihan Karakış/İHA)

Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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