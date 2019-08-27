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Otomobile çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.08.2019 17:05 Otomobile çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi havuzlu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Hisar Mahallesi'nden gelip Hisar Caddesi'ne gitmekte olan Ayşegül Cengiz'in kullandığı 07 VA 201 plakalı otomobille, Güllük Caddesi'nden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil havuzlu kavşakta çarpıştı. Havuzun kenarında bulunan trafonun üzerine çıkan 07 VA 201 plakalı otomobilin sürücüsü Ayşegül Cengiz yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü, kısa bir süre bekledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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