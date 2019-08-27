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Otomobile çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobile çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Kazada 1 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.08.2019 17:38
Otomobile çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobile çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kazada 1 kişi yaralandı
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisi kazanın ardından bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.
kaza Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi havuzlu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Hisar Mahallesinden gelip Hisar Caddesine gitmekte olan Ayşegül Cengiz'in kullandığı 07 VA 201 plakalı otomobile, Güllük Caddesinden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille havuzlu kavşakta çarpıştı. Kazada, havuzun kenarında bulunan trafonun üzerine çıkan 07 VA 201 plakalı otomobilin sürücüsü Ayşegül Cengiz yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü, kısa bir süre bekledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobile çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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