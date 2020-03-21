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Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı

Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı Sarıyer'de önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

21.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:41
Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı
İSTANBUL - Sarıyer 'de önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat, 22.00'da Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.E. idaresindeki 34 TF 5742 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, devrilen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı
Etiketler : Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Maslak, 3. Sayfa

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