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Otomobile gizlenmiş eroini "Oscar" buldu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın verdiği tepki üzerine yapılan aramada 20 kilo 500 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı.

01.10.2019 10:13
Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın verdiği tepki üzerine yapılan aramada 20 kilo 500 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Polis, narkotik dedektör köpeği "Oscar"la otomobili kontrol etti.
Köpeğin aracın kapı eşiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 40 pakette 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Bunun üzerine aracın sürücüsü Erdal E. (29) gözaltına alındı.
Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Otomobile gizlenmiş eroini

Narkotik, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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