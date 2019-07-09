09.07.2019 09:14
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Otomobile gizlenmiş uyuşturucuyu "Oscar" buldu

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın verdiği tepki üzerine yapılan aramada 5 kilo 675 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın verdiği tepki üzerine yapılan aramada 5 kilo 675 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile otomobili kontrol etti.
Köpeğin aracın motor bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 27 pakette toplam 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik ekibi, aracın sürücüsü Suriye uyruklu Mohamad Yousef S'yi (25) gözaltına aldı.
Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Otomobile gizlenmiş uyuşturucuyu Oscar buldu
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel

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