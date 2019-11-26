Haberler » 3. Sayfa » Otomobile saklanan uyuşturucuyu Bath buldu - Haber

Otomobile saklanan uyuşturucuyu Bath buldu

Balıkesir polisi iki ayrı noktada yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ele geçirdi.

26.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:09Otomobile saklanan uyuşturucuyu Bath buldu
polisi iki ayrı noktada yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Aramalara narkotik köpeği 'Bath' da katıldı. içerisinde arama yapan Bath, aracın içine gizlenmiş uyuşturucu maddeleri buldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Susurluk'tan Balıkesir'e gelmekte olan bir araçta uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Balıkesir-Bursa yolu üzerinde durdurulan araçta 5.41 gram esrar ele geçirildi. Araç içinde bulunan isimlerden Ş. S. gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, akşam saatlerinde Susurluk ilçesinde hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan bir şahsın aracında uyuşturucu madde aradı. Yapılan aramada 7.50 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaylarla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:38 Ömür Gedik'in "Et yemek iktidarsızlık yapar" çıkışına sevgilisi Ferhat Göçer'den cevap: Etsiz yemek yemem
12:34 İzmir'de korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
12:33 Mangalda kekik sanıp bonzai kullanmıştı, beraat etti
12:27 Kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
12:20 İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
12:18 Okul önü uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
11:02 2019 Yeniay Yay burcunda! 26 Kasım Yeniay burçlara etkileri
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:41:46