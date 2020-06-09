Otomobile sıkışan kedi aracın lastiği sökülerek çıkartıldı

Bursa'da lüks bir otomobilin içerisine sıkışan kedi, lastiğin sökülmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Otomobile sıkışan kedi aracın lastiği sökülerek çıkartıldı
09.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:35
Bursa'da lüks bir otomobilin içerisine sıkışan kedi, lastiğin sökülmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma sırasında trafik durma noktasına gelirken, yaralı kedi bir hayvansever tarafından veteriner hekime götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın kaput ile lastiği arasındaki yere sıkışan kediyi fark eden araç sürücüsü, otomobilini yol kenarına çekti. Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca çevredeki vatandaşlar da şoförün yardımına koştu. Ana cadde üzerinde lüks otomobilin lastiği sökülerek sıkışan kedi kurtarıldı. Bu sırada trafik durma noktasına geldi.

Kedi kurtarıldıktan sonra hayvansever bir kadın tarafından veteriner hekime götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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