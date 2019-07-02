02.07.2019 22:15
Haberler» Güncel» Haber

Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı

Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile sol tarafından sürtünce kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru Murat Aslan yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile sol tarafından sürtünce kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru Murat Aslan yaralandı. Aslan hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 'Yunus' diye adlandırılan motorize ekipte görevli polis memuru Murat Aslan'ın kullandığı 20 A 4760 plakalı motosiklet, aynı yöndeki Tuncay Tarhıl yönetimindeki 20 GP 079 plakalı otomobile sol yanından sürttü. Bu sırada savrulan motosiklet, devrildi. Aslan yere düşerken, motosiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan ve bacağından hafif yaralanan Aslan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Murat Aslan, Denizli, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:17   Brüksel'de FETÖ'nün "gerçek yüzü" anlatıldı
23:15   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
23:12   ABD'nin Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesi
23:12   Türkiye, Nijer'de ordu karargahına düzenlenen terör saldırısını kınadı
23:11   Kazak annenin 722 bin liralık hastane borcu çıkmazı
23:09   IMF Genel Sekreteri görevini askıya aldı
23:09   Kamyonun ezdiği köpek için seferber oldular