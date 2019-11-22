Haberler » 3. Sayfa » Otomobile tren çarptı - Haber

Otomobile tren çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yük trenin çarptığı otomobil içerisindeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

22.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:19Otomobile tren çarptı
'ın Gölbaşı ilçesinde yük trenin çarptığı otomobil içerisindeki sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, istikametinden kasabasına giden İ.B idaresindeki 46 ZD 079 plakalı otomobil sürücüsü Gölbaşı Karaburun köyü içerisinde bulunan hemzemin geçitten geçmek isterken Adana istikametinden Malatya istikametine giden S.M., isimli makinist idaresindeki yük treni çarptı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzbağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:26 Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı.
19:16 Şarköy'de minibüs devrildi: 5 yaralı
19:05 Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
19:04 Havaya ateş eden alkollü şahıs gözaltına alındı
18:50 Tekirdağ'da minibüs devrildi: 5 yaralı
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
22:25 Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 19:45:35