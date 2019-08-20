Otomobili ile elektrik direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

Atatürk Havalimanı Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Seyir halinde iken elektrik direğine çarpan ve direğin otomobil üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.



Kaza, saat 05.30 sıralarında Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dünya Ticaret Merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin U. idaresindeki 34 RG 4445 plakalı otomobil önündeki elektrik duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilin üstüne elektrik direği düştü. Kaza sebebiyle otomobil içinde bulunan sürücüde bulunduğu yerde sıkıştı.



Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için müdahale etti. Araç içinden çıkarılan 28 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.



Bunun üzerine kazanın olduğu yere cenaze aracı ve elektrik ekipleri çağrıldı. Yere düşen direğin kablolarını söken ekipler direği yol kenarından almak için çalışmalara başladı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün de cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.



Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA