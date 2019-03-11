Otomobili Karayoluna Düşmekten Ağaç Kurtardı

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe
Mahallesi Asuman sokakta ilerleyen Emel T. idaresindeki 41 ABR 763 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı aşıp ağaca çarptı.
Yine de hızı azalmayan otomobil, başka bir ağaca vurarak durabildi. Araç
ve içindeki sürücü, bu sayede yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan D-100 karayolu İstanbul
istikametine düşmekten kurtuldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücüyü Seka Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından sokaktaki trafik normale döndü.
Şirintepe, İzmit, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA