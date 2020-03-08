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Otomobili sulara gömülmekten çalılıklar kurtardı

Otomobili sulara gömülmekten çalılıklar kurtardı Karabük'te bisiklet ve yaya yürüyüşünde ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç çayın kenarına uçtu.

08.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:09
Otomobili sulara gömülmekten çalılıklar kurtardı
KARABÜK - Karabük 'te bisiklet ve yaya yürüyüşünde ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç çayın kenarına uçtu. Çalılıklara takılan otomobil sulara gömülmekten son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Karabük-Safranbolu Karayolu üzerinde bulunan Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. F.Ö isimli sürücü yönetimindeki plakası belli olmayan otomobil bisiklet ve yürüyüş yolundan seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi araç çayının kenarına uçtu. Kendi imkanları ile otomobilin içinden çıkan sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi. Şans eseri yara almadan kurtulan sürücünün kullandığı otomobili çaya düşmekten çalılar kurtardı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı Otomobili sulara gömülmekten çalılıklar kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler : Karabük, 3. Sayfa
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