Haberler» Güncel» Haber

Otomobili uçuruma yuvarlanan müzisyen öldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, kullandığı otomobilin 40 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi.

24.07.2019 15:28 Otomobili uçuruma yuvarlanan müzisyen öldü
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, kullandığı otomobilin 40 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Arıklı köyünde meydana geldi. Eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, yönetimindeki 17 PJ 567 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Gökhan Yılmaz kurtarılamadı.
Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Gökhan Yılmaz, Ayvacık, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
18:40   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin göç stratejisi hakkında konuştu
18:40   Karabük'ten kısa kısa
18:39   CANLI YAYIN DUYURUSU
18:39   Burdur'da silahlı yaralama
18:39   - TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti
18:38   Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
18:37   - Boris Johnson hükümet kurma görevini aldı