Otomobilin Alev Aldığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Afyonkarahisar
'da otomobilin aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Serdar Yazmen yönetimindeki 03 KT 172 plakalı otomobil Kanlıca
mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Yazmen ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, aydınlatma direğine hızla çarpan otomobilin motor bölümünün alev alarak yanmaya başladığı görülüyor.
Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşların otomobildeki yaralıları çıkarması ve sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılması kameraya yansıyor.
Afyonkarahisar
07 Aralık 2018 Cuma 15:13