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Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

24.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:35 Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Doğutürk idaresindeki 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Doğutürk, araçtan duman çıkmaya başladığını görünce otomobilini park ettiğini ve araçtan uzaklaştığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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