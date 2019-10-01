Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı.

01.10.2019 23:18Otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı.
Havuz köyünde B.D. (23) 58 BP 331 plakalı otomobiliyle evlerinin bahçesinde geri manevra yaptığı esnada, bahçede oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Edanur D'ye çarptı. Aracın altında kalan Edanur D. ağır yaralandı.
Küçük çocuk Kangal Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Edanur D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kangal, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:15 Evin penceresine atılan eyp, korkuya neden oldu
04:10 Kuzey Kore'den füze denemesi
04:08 Evin penceresine atılan eyp, korkuya neden oldu
04:04 Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü
04:00 Eyüpsultan'da eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü
03:58 Eşini öldüren şüpheli teslim oldu
03:57 Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)