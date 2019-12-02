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2 ay önce evlenen çiçeği burnunda çifti kaza ayırdı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan hayattan kopardı. 22 yaşında olduğu öğrenilen genç kadının, motosikleti kullanan eşiyle 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

02.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:14

Bursa'nın ilçesinde Fatih Ay, çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22) otomobilinin altına alıp, yolda metrelerce sürükledi. Kazada genç kadın, yaşamını yitirirken, motosikleti kullanan eşi Osman Arslan (26) yaralandı. Olay yerinden kaçan Ay, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Kaza öncesi ve sonrası yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ ARACI BIRAKIP KAÇTI

Kaza, dün gece, Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Ay yönetimindeki 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Arslan'ın kullandığı 16 AFE 272 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Arslan yola savrulurken, arkasında oturan eşi Merve Arslan da otomobilin altında kaldı. Merve Arslan, aracın altında yaklaşık 700 metre sürüklendi. Sürücü Fatih Ay, kazanın ardından otomobili yolda bırakıp, olay yerinden kaçtı.

2 AYLIK EVLİLERMİŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve ekipleri, olay yerine geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Merve Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olduğu belirlenen Osman Arslan ise ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Arslan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü Fatih Ay'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Merve- Osman Arslan çiftinin, 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Öte yandan kaza öncesi ve sonrası yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Merve Arslan'ın otomobilin altında sürüklendiği, çevredekilerin de sürücüyü durdurmaya çalıştığı anlar görüntülerde yer aldı.

2 ay önce evlenen çiçeği burnunda çifti kaza ayırdı

Osman Arslan, Fatih Ay, İznik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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