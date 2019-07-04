04.07.2019 12:38
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Otomobilin altında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin altında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ŞİŞLİ'de otomobilin altına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ŞİŞLİ'de otomobilin altına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı kedi, araç sahibi tarafından veterinere götürüldü.
Büyükdere Caddesi üzerinde sabah saatlerinde aracıyla seyir eden Canberk Okutay, diğer araçların korna çalması ve uyarılarıyla aracının altında bir kedi olduğunu öğrendi. Hemen aracını yol kenarına park eden sürücü, kediyi aracın altından çıkarmaya çalıştı. Kriko ile aracı kaldıran Okutay, kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Seyrantepe itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için hava yastığı ile otomobili kaldırdı. Kedi yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yol kenarına alınan kediye su veren itfaiye erleri kedinin yaralı olduğunu fark etti. Bir kutuya konulan kediyi araç sahibi Canberk Okutay, veterinere götürdü. Okutay, "Ben aracımla ilerliyordum. Diğer sürücüler arkadan korna çalarak beni uyardı. Ben de aracımı durdurarak baktım. Aracın altında bir kedi var. İtfaiyeyi aradım. Kedi yaralı olduğu için en yakın veterinere götürüyorum.İnşallah sahiplenirim" dedi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Büyükdere Caddesi, İtfaiye, Sabah, Güncel

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