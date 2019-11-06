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Otomobilin ambulansa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde hasta taşıyan ambulansın domuza, arkasından seyreden otomobilin de ambulansa çapması sonucu 3 kişi yaralandı.

06.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:18 Otomobilin ambulansa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde hasta taşıyan ambulansın domuza, arkasından seyreden otomobilin de ambulansa çapması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çavdır ilçesinde rahatsızlanan Fevzi Çağatay'ı Burdur Devlet Hastanesine götüren Okan Çelik'in kullandığı 15 SK 985 plakalı ambulans, Karamanlı ilçesinde yola çıkan domuza çarptı.
Bu sırada ambulansa da Çağatay'ın yakınlarını taşıyan Süleyman Özsaygılı yönetimindeki 07 D 1116 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Saygılı ile otomobildeki Gülistan ve Ertan Çağatay yaralandı.
Kaza yapan ambulanstaki sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Hasta ile yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Telef olan domuz ise belediye ekiplerince kaldırıldı.
Öte yandan Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Balar, olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Okan Çelik, Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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