Otomobilin anne ile kızına çarptığı kaza güvenlik kamerasında

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde anne ile kızının otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Furkan Ç'nin kullandığı 20 BZ 751 plakalı otomobil, Sırakapılar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kerime Seven (67) ile kızı Şaziye Uzun'a çarptı.Kazada yaralanan Uzun ile Seven, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinden uzaklaşan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken sürücüye vatandaşlar da tepki gösterdi.Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına beyaz renkli bir otomobil çarpıyor. Yere düşen anne ile kıza vatandaşlar yardıma koşarken otomobil olay yerinden uzaklaşıyor.