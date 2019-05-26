26.05.2019 12:38
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Otomobilin Arka Koltuğundaki Buzağıyı Görenler Şaşıp Kaldı

Çorum'da seyir halindeki otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Çorum'un İskilip ilçesinde, seyir halindeki otomobilinin arka koltuğundaki buzağıyı görenler şaşırdı.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

İlçe merkezinde seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındığını görenler,gözlerine inanamadı. Otomobil sürücüsü, seyir halindeki araçlardaki sürücü ve yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Yoldan geçen bazı yolcular ise cep telefonu kamerasıyla bu anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İşte o görüntü;

Otomobilin Arka Koltuğundaki Buzağıyı Görenler Şaşıp Kaldı İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (3)
VATANDAŞ: bereket bağaca koyup kapağı örtmedi
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ZIMBA: ADAM PİS BELLİ Kİ KOKMUŞTUR O ARABA.
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DİGORLU: ABARTILACAK Bİ ŞEY YOK
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