Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.

22.08.2019 16:37 Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.

Siverek- Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti.

Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Çermik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:37   Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk
16:36   Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkardı
16:35   Uzaklaştırma kararı olan koca, karısını 20 bıçak darbesiyle öldürdü
16:34   İzmir'de makilik alanda yangın
16:34   Kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı
16:24   Güney Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü'nden ilk ölüm
16:22   Van Kalesi'nde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı