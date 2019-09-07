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Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin aniden yola çıkan bir başka otomobile çarpıp takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

07.09.2019 13:35 Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada
BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin aniden yola çıkan bir başka otomobile çarpıp takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafik nedeniyle B.C. (41) yönetimindeki 16 AAB 740 plakalı otomobil, B.C. (41), ara sokaktan çıkan H.T. (43) yönetimindeki 34 ZU 5331 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan B.C., ters dönen araçtan çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Esentepe Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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