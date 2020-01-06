Haberler » Güncel » Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada - Haber

Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada

Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kameradaAntalya'da, otomobilin çarptığı bisikletli D.İ., metrelerce havaya savrularak kaldırıma düştü.

06.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:08
Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada
Antalya'da, otomobilin çarptığı bisikletli D.İ., metrelerce havaya savrularak kaldırıma düştü. D.İ'nin ağır yaralandığı kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 08.00 sıralarında ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak Caddesi'nde yolun sağından bisikletle kent merkezine bisikletle seyreden D.İ.'ye arkadan seyreden E.Ç.'nin kullandığı 07 YY 024 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanan D.İ kaldırıma düştü. verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.İ., Kepez Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü E.Ç. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bisiklete çarpması D.İ'nin havalanarak kaldırıma düştüğü anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında otomobil sürücüsü E.Ç.'nin bir süre ilerledikten sonra dönerek ters şeritten olay yerine geldiği, aracından indiği görülüyor.
Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada

Yeşilırmak Caddesi, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24   HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Haber
15:24   Haliç'te haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Rus savaş gemisi kabataş'a yanaşamadı- 4 - Haber
15:24   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:32:53