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Otomobilin camını kırıp böyle hırsızlık yaptılar

Otomobilin camını kırıp böyle hırsızlık yaptılar Ataşehir'de otomobillerden hırsızlık yapan şahıs yakalandıİSTANBUL - Ataşehir'de park halindeki otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan Kemal A.isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

02.10.2019 15:48
Otomobilin camını kırıp böyle hırsızlık yaptılar
Ataşehir'de otomobillerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
İSTANBUL - Ataşehir'de park halindeki otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan Kemal A.isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın benzer hırsızlık olaylarından sabıkası olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Atatürk Mahallesinde iki şahıs, gözlerine kestirdikleri park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde eşyaları çaldılar. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve adının Kemal A.olduğu belirlenen şahsı 24 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şahsın 'otodan hırsızlık' ve 'oto hırsızlığı' suçlarından 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık yapıyor.
Otomobilin camını kırıp böyle hırsızlık yaptılar

Ataşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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