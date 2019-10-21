Otomobilin çaptığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hatem Azer (13) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hatem Azer'e, İdris Gülbağlar yönetimindeki 02 HY 007 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Azer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ambulansla Azer'i Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hatem Azer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.