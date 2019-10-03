Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin çarpan kadın kurtarılamadı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuncer (77), hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

03.10.2019 18:01Otomobilin çarpan kadın kurtarılamadı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuncer (77), hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 1 Ekim Salı günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Y.'nin kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Ayşe Tuncer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ayşe Tuncer bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Ayşe Tuncer, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:21 'Ankara'da 2 köpek, zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası
22:20 Bursa'da dere yatağında ceset bulundu
22:19 Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı
22:18 Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:14 Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
22:11 - Trump'tan Çin'e 'Ukrayna Krizi' uyarısı- ABD Başkanı Trump: "Çin, Biden hakkında soruşturma...
22:11 Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil