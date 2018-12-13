Bursa
'da otomobilin çarpıp kaçtığı genç kadın yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi
ilçesi Atatürk Caddesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, olay yerine gelen ambulansla Muradiye
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç
kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çarpıp kaçan otomobil sürücüsü aranıyor. - BURSA
Bursa,Genç
13 Aralık 2018 Perşembe 10:55