Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Genç Kadına İlk Müdahaleyi Vatandaşlar Yaptı

Otomobilin çarpıp kaçtığı genç kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
BURSA - Bursa
'da otomobilin çarpıp kaçtığı genç kadın yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi
ilçesi Atatürk
caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Muradiye
Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:28