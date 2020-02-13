Haberler » Güncel » Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar - Haber

Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

13.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:47Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar

ANKARA'nın ilçesinde yola çıkan sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

Çamlıdere'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı sokak köpeği telef oldu. Bölgede bulunan iki sokak köpeği, telef olan köpeğin başına gelip bekledi. Uzun süre köpeğin kalkmasını bekleyen köpekler, daha sonra köpeğin yanında yattı. Telef olan köpeğin başından ayrılmayan köpekleri cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan Serdar Gümüşçivi, "Eşi öldükten sonra bir saniye başından ayrılmadı. Hayvanlardaki sevgi insanlarda yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpeğin ölen arkadaşını kaldırmaya çalışması

-Köpeğin ölen köpeğin başucuna yatışı

-Köpeğin ölen arkadaşı için gözyaşı dökmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:  ANKARA,



Çamlıdere, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:47:16