Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Kural (19), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
09.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:10
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Kural (19), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu yolunun Velimeşe Mahallesi Nur Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Eren Kural'a, iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.S. yönetimindeki 58 RK 421 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yola savrulan Eren Kural hayatını kaybetti, sürücü M.S. ile yanındaki Y.S. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kural'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, sürücü M.S. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Eren, öldü
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi