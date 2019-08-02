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Otomobilin çarptığı 2 çöp aracı şoförü yaralandı

SAMSUN'da otomobilin çarptığı belediye temizlik araçlarının şoförleri Tevfik Aksu ve Gani Akyüz yaralandı.

02.08.2019 12:02 Otomobilin çarptığı 2 çöp aracı şoförü yaralandı
SAMSUN'da otomobilin çarptığı belediye temizlik araçlarının şoförleri Tevfik Aksu ve Gani Akyüz yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atakum Belediyesi'ne ait Tevfik Aksu yönetimindeki 34 GT 6984 plakalı kamyon ile Gani Akyüz yönetimindeki 34 KP 8744 plakalı kamyonet, ayrıştırılabilir çöp aktarma işlemi için yan yolda durdu. Bu sırada hızla gelen otomobil, Aksu ve Akyüz'e çarptı. Kazada, her iki şoför de yaralandı.
Otomobil sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken, yaralılar çağırılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından yoluna devam eden otomobilin plakasını belirleyip sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



Atakum, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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