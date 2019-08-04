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Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

04.08.2019 15:20 Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde, Emincan Öztekin yönetimindeki 34 FYY 54 plakalı otomobil, E-5 Dilovası yolunda Ahmet Yasin Baskaya üst geçidi altında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye çarptı.
Kazada, Necip Ahmedi (26) ve Ferit Akbari (18) isimli Afganistan uyruklu iki kişi yaralandı.
Yaralılardan Ahmedi, Gebze Fatih Devlet Hastanesine, Akbari ise Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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