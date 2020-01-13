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Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isteyen 2 kişiye, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

13.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:30Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isteyen 2 kişiye, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mertcan G.'nin (20) yönetimindeki 67 TN 051 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Demir (56) ve Ali Yanmaz'a (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ve Yanmaz, yaralandı. İhbarla gelen ambulanslarla özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Yanmaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Mertcan G. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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Kaynak: DHA

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