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Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız öldü.

19.10.2019 03:47Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü
Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız öldü.
Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Uzun ve Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı.
Bu arada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve beraberindekiler hastaneye gelerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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