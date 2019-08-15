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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf öldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Areef (5), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

15.08.2019 13:50 Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf öldü
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Areef (5), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede market işleten Suriyeli Usame Areef'in oğlu Yusuf Areef, babası içerideyken, yolun karşısına geçmek istedi. Yusuf'a, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 FC 1159 plakalı otomobil çarptı. Gürültüyü duyup, caddeye koşan baba Usame Areef, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yusuf'u ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Areef'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaza yerinde durmayıp, kaçtığı belirtilen otomobilin sürücüsünü kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



Bayraklı, Suriye, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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