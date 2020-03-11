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Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:07
Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce 'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Düzce, Güncel

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