Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2)
YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
11.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:07
YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce 'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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