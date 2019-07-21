Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobilin çarptığı adam ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

21.07.2019 17:40 Otomobilin çarptığı adam ambulans helikopterle Adana
Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı- Ankara istikametinde seyreden Ahmet Oral'ın kullandığı 01 BAK 45 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Koçyiğit'e çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Ağır yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Koçyiğit, ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
Kaynak: İHA
Pozantı, Ankara, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:38   Cinayeti deredeki kanlı taş ile askıdaki tişört aydınlatacak
18:17   Pendik'te yangın paniği
18:16   Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
18:15   Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
18:08   Terliklerle kaçamayınca polise teslim oldu
18:06   Ayağından yaralanan kadını sel sularına kapılmaktan vatandaşlar kurtardı
18:06   Pendik Güzelyalı'da bir binanın etrafındaki kerestelerden çıkan yangın yandaki binaya sıçradı.