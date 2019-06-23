23.06.2019 11:20
Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin çarptığı ağaç devrildi

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu devrilen araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Kadıköy 'de otomobilin çarpması sonucu devrilen araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.
Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle caddenin ortasındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta hasar meydana gelirken, devrilen ağaç nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı.
İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ağacı parçalara ayırdıktan sonra yoldan kaldırdı.Otomobilin çarptığı ağaç devrildi
Kaynak: AA
Araç , Kadıköy , İtfaiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:42 Minibüsün çarptığı Gülçin, hastanede öldü
12:42 Kaçak avlanan 10 ton inci kefali suya bırakıldı
12:42 İSTANBUL-EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI
12:42 İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI
12:41 Yeni mezun inşaat mühendisleri baret taktı
12:41 Selman Dede Şenliği için geri sayım başladı
12:40 Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı