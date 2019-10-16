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Otomobilin çarptığı anne ve 8 aylık kızı son yolculuklarına uğurlandı

Otomobilin çarptığı anne ve 8 aylık kızı son yolculuklarına uğurlandı Acılı baba ayakta durmakta zorlandı Minik Elif Zümra Uysal'ın tabutuna örtülen küçük gelinlik acıyı ikiye katladıMANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu...

16.10.2019 19:16
Otomobilin çarptığı anne ve 8 aylık kızı son yolculuklarına uğurlandı
Acılı baba ayakta durmakta zorlandı
Minik Elif Zümra Uysal'ın tabutuna örtülen küçük gelinlik acıyı ikiye katladı
MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ile 8 aylık kızı son yolculuğuna uğurlandı.
Soma'da meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden Tenzile Uysal ile 8 aylık kızı Elif Zümra Uysal, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne ve minik kızı için Soma Ambarcı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yüzlerce kişi katılırken, kazada eşi ve henüz daha yaşına girmeyen kızını kaybeden baba Mücahit Uysal ayakta durmakta güçlük çekti. Minik Elif Zümra Uysal'ın tabutuna örtülen küçük gelinlik ise cenazeye katılanlara büyük üzüntü yaşattı. Talihsiz anne ile kızı, kılınan cenaze namazı sonrasında Soma Belediye Mezarlığı'nda defnedildi.
Öte yandan kaza sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Engin K.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Olayın geçmişi
Kaza, 15 Ekim (dün) tarihinde Soma ilçesinde Bergama Caddesi'nde meydana geldi. Soma'dan, Kınık güzergahına gitmekte olan Engin K. yönetimindeki 35 VRD 40 plakalı otomobil, kucağındaki 8 aylık kızı Elif Zümra Uysal ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Anne Tenzile Uysal Soma Devlet Hastanesine, 8 aylık Elif Z.U. ise Özel Medigün Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin çarptığı anne ve 8 aylık kızı son yolculuklarına uğurlandı

Manisa, Soma, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
İBRAHİM ARSLAN:allah rahmet eylesin geride kalanlar yakınlarına sabır versin
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