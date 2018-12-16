Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AAK 660 plakalı otomobil, Remzi Bucak
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Güle Gergez (43) ile kızı Helin Gergez'e (15) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen anne ve kızı ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan anne Güle Gergez, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsünün kaza sonrası Şehit Nihat Karakoca Polis
Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Siverek,Şanlıurfa,Anne
16 Aralık 2018 Pazar 22:09