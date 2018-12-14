Otomobilin Çarptığı At Telef Oldu

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde otomobilin çarptığı sahipsiz at telef olurken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 22.00 sıralarında E-87 karayolu üzeri otogar yakınlarında meydana geldi. Ümit T. idaresindeki 16 NOR 84 plakalı otomobil, Çanakkale
istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü kazayı ufak sırıklarla atlattı, belediye veterinerinde kontrol ettiği at telef oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye
Amirliği ekipleri tarafından telef olan at yol kenarına alındı. Trafik ekipleri ve zabıtanın olay yerinde kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - BALIKESİR
Edremit,Balıkesir
14 Aralık 2018 Cuma 23:01