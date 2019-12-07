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Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı.

07.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:34Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti

UŞAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerden kopan parçalar alt yola düştü. Yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer (27) ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Dörtyol Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Saadet Coşkun (34) yönetimindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, bariyerin parçaları koparak, alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Bektaş Coşkun (38), Sultan Yaygır (32) ve Yağmur Şeker (13) ile alt yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle köprü, çift yönlü trafiğe kapandı.



Osman Gençer, Güncel

Kaynak: DHA

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