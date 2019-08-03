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Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi

Adana'da 2 haftalık eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

03.08.2019 14:58 Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi
Adana'da 2 haftalık eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Candemir'in cenazesi, helallik alınması için önce Çona köyündeki baba evine, ardından tören için Merkez Cami'ye götürüldü. Törene, Candemir'in iki hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir, babası Dursun Candemir, kardeşleri ve yakınları katıldı. Baba Dursun Candemir ve gelini Elif Candemir yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Candemir'in cenazesi Yukarı Çona Köyü Mezarlığı'na defnedildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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