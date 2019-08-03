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Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi

Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi Baba Dursun Candemir ve gelini Elif Candemir yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu -Genç çift 21 Temmuz'da evlenmiştiOSMANİYE - Adana'da 2 haftalık eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden...

03.08.2019 15:17
Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi
Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi
Baba Dursun Candemir ve gelini Elif Candemir yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu
-Genç çift 21 Temmuz'da evlenmişti
OSMANİYE - Adana'da 2 haftalık eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Candemir'in cenazesi, helallik alınması için önce Çona köyündeki baba evine, ardından tören için Merkez Cami'ye götürüldü. Törene, Candemir'in iki hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir, babası Dursun Candemir, kardeşleri ve yakınları katıldı. Baba Dursun Candemir ve gelini Elif Candemir yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Candemir'in cenazesi Yukarı Çona köyü mezarlığına defnedildi.

Adana, Yerel

Kaynak: İHA

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